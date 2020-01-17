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Kümbet Yaylası'nın kış güzelliği

Çam ormanlarının çevrelediği yaylanın karla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

DHA | 17.01.2020 - 08:43..
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Dört mevsim ziyaretçilerine, doğanın güzelliklerini sunan Karadeniz'in yaylaları, karla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Giresun'un önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali, hafta sonu tatilcileri ve turistlerin yanı sıra, doğa tutkunlarını da cezbediyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Deniz seviyesinden 1640 metre yükseklikteki yaylada, çam ağaçlarının, karla kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yayla, zengin bitki örtüsüyle, doğada huzur bulmak isteyenlerin de adresi oluyor. Araçlarına zincir takarak yaylaya ulaşan ziyaretçiler, vakit geçirdikleri muhteşem doğada sıkça fotoğraf çekilip, bu anları ise ölümsüzleştiriyor.Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -1

"DOĞAL GÜZELLİKLER GÖRÜLMEYE DEĞER"

Kümbet Yaylası'nı ziyaret eden Şerafettin Şahin, eşsiz doğanın insana huzur verdiğini söyleyerek, "Kışın, gezmeye, karın tadını çıkarmaya geliyoruz. Normalde buraya yağan kar, bu mevsimde bir buçuk metreyi bulurdu. Ama şimdi 20 santim bir kar var. O da çok güzel manzaralar ortaya çıkardı. Burada biraz vakit geçirip, fotoğraf çekeceğiz. Buranın doğal güzellikleri görülmeye değer. Karla kaplanmış çam ağaçları, bu muhteşem doğa insana huzur veriyor" dedi.


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Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -3

Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -4

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Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -7

Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -8

Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği -9

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