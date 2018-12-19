Kumluca'da yoğun yağış heyelana sebep oldu

D-400 yolunun Kumluca ile Antalya arasındaki Yazır Mahallesi sınırlarında kalan ve duble yol çalışmalarının yapıldığı bölümünde, birkaç gündür etkili olan yağış sonrası heyelan felaketi yaşandı.

100 METRELİK BÖLÜM AŞAĞI KAYDI

Heyelan nedeniyle Kumluca'dan Antalya'ya gidiş yönündeki çift şeritten birinin olduğu yaklaşık 100 metrelik bölüm aşağı kaydı.

Antalya'dan Kumluca'ya geliş yönünün gidiş- geliş olarak kullanıma açık olduğu, çöken bölümün ise henüz kullanıma açılmadığı belirtildi.

Bölgenin yaklaşık 500 metre uzaklığında, geçen yıl da heyelan meydana gelmişti.