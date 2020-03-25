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Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu

Gaziantep'te Ali Gök isimli şahıs, kuzeninin evini önce kundakladı, daha sonra av tüfeği ile dışarı çıkanları taradı.

İHA | 25.03.2020 - 16:37..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bayrak tepe köyünde 35 yaşındaki Ali Gök, kuzeninin evini kundaklayarak yangın çıkardı.

Ali Gök, yangından kaçmak için kendilerini dışarıya atan kuzeni Kasım Gök ve eşi 52 yaşındaki Safiye Gök'e yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan Safiye Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan Kasım Gök'ün ise tedavisi sürüyor.

Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu

ZANLI, JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ali Gök, Jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlı, İslahiye adliyesine çıkartıldı.

Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu

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