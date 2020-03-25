Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bayrak tepe köyünde 35 yaşındaki Ali Gök, kuzeninin evini kundaklayarak yangın çıkardı.

Ali Gök, yangından kaçmak için kendilerini dışarıya atan kuzeni Kasım Gök ve eşi 52 yaşındaki Safiye Gök'e yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan Safiye Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan Kasım Gök'ün ise tedavisi sürüyor.

ZANLI, JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ali Gök, Jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlı, İslahiye adliyesine çıkartıldı.