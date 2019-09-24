Kundaklanan Aydos Ormanı'ndaki tahribat görüntülendi

Pendik Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz hafta yangın çıkmış, yangının çıkış anında bir vatandaşın çektiği görüntülerde bir şahsın, alevlerin yükseldiği yerde olduğu görülmüştü.

Polis yaptığı çalışma sonrası Y.A. isimli şahsı gözaltına almış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İTFAİYE DAHA FAZLA YANMADAN YETİŞTİ

Yangının ormanda oluşturduğu tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bodur ağaçların olduğu bölümde yangının çıktığı görülüyor. Bodur ağaçların olduğu bölümün tamamen yandığı, daha büyük bir tahribatı itfaiyenin önlediği görülüyor.