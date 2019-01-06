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Kural ihlali yapan sürücü amatör kameralara yakalandı

Bursa'da bir kamyonet sürücüsünün tehlikeli araç kullanması ve kural ihlalleri, sosyal medyada tepki topladı.

DHA | 06.01.2019 - 21:10..
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Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerine seyir halinde olan eski model bir kamyonetin sürücüsü, tehlikeli araç kullanması ve kural ihlalleri ile diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, en sol şeritte seyir halinde olan kamyonet, sinyal vermeden hızlı bir şekilde en sağ şeride geçmeye çalışırken, başka bir araçla çarpışmaktan son ada kurtuluyor.

Yaklaşık 100 metre daha tehlikeli araç süren sürücü, yine başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü büyük tepki toplarken, vatandaşlar sürücünün tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılmasını istedi.

Kural ihlali yapan sürücü amatör kameralara yakalandı VİDEO

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