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Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, mahkeme çıkışı Sıla ve geride kalan ilişkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 10:25..
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Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

29 Ekim 2018 tarihinde Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde şiddet gördüğü iddia edilen ünlü şarkıcı Sıla, o tarihte mahkkemeye başvurarak oyuncudan şikayetçi olmuştu.

Oyuncu Ahmet Kural’ın, Sıla Gençoğlu’na yönelik “Hakaret”, “Tehdit” ve “Basit yaralama” suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen dava ise dün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ARKADAŞLARIMA VE İNANÇLARIMA KARŞI SAYGISIZDI

Dava çıkışı, yaşananlar hakkında açıklama yapan Ahmet Kural, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık." şeklindeki açıklaması ise güne damga vurdu.

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

KANDİL PAYLAŞIMI

Ahmet Kural, mahkemedeki sözlerini vurgularcasına akşam saatlerinde Instagram hesabından takipçilerinin kandilini kutladı.

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

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