Kurallara uymayan illere karantina uyarısı

Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçraması sonucu ölü sayısı 131'e yükselirken vaka sayıları 10 binlere dayandı...

Bu kapsamda hükümet tedbirlerini sertleştirdi. Bu tedbirlerden biri de çarşı pazar dolaşımını azaltmak.

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların, hangi düzeyde uygulandığı, hangi illerde ihlal edildiği, yeni önlemlerin hangi aşamada alınması gerektiğiyle ilgili takip sistemi yürütüyor.

KARANTİNADA LİSTE BAŞINDA İZMİR VAR...

Kurallara uymayan iller oldu, bunların ilk sırasında İzmir vardı. Bilim Kurulu, bölgesel karantina seçeneğini gündemine aldı.

İhlallerin önlenmesi için kurallara uymayan illerin valilerine ayrıca uyarı yapıldığı belirtilerken, bazı ilçelerde başlanan karantinanin, bölgesel olarak birkaç ili içine alacak şekilde de uygulanabileceği kaydediliyor.

İzmir'deki pazarda kurallara uyan yok İZLE