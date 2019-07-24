taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.725
Euro
6.3845
Altın
1425.98
Borsa
102166.81
Gram Altın
262.548

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası

Arabasını satmak için harekete geçen şahıs, arabasına gelen cezaları öğrenince şok oldu.

DHA | 24.07.2019 - 12:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da kadın kuaförü olan Volkan İlbaş (25), otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden acına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi.

TRAFİK CEZALARINDAN DOLAYI ARACINI İLK ETAPDA SATAMADI

Otomobilini satmak için notere giden İlbaş, ödenmemiş trafik cezaları nedeniyle aracını satamayacağını öğrendi.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası


SON 10 AYDA CEZALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Vergi dairesine giden Volkan İlbaş'a, son 10 ayda araç plakasına yazılmış, drift yapmak, ışık ihlali, hatalı park, emniyet kemeri takmamak gibi nedenlerle 35 ayrı ceza olduğu belirtildi.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası


11 BİN 500 LİRALIK PARA CEZASI

İlbaş, toplam 11 bin 500 lira olan trafik cezasını ödeyip yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan ceza makbuzlarını aldı.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası


CEZALARI ÖDEDİKTEN SONRA ARABASINI SATTI

Kesilen cezaların ödemesini yapan Volkan İlbaş, daha sonra otomobilinin satışını gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası


SÜRÜCÜLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Volkan İlbaş, trafik cezalarının, yanlama, drift, yüksek sesle müzik dinleme, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlali gibi nedenlerle yazıldığını öğrendiğini belirterek, "Bu cezaları, aracı sattığım kişiden aldığım paradan ödedim. Bundan sonra ceza yememek için trafik kurallarına uyacağız. Yanlamayalım, drift yapmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim, çevreye rahatsızlık vermeyelim." dedi.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası

YAPTIKLARINDAN DOLAYI PİŞMAN

Volkan İlbaş, trafikte yaptıkları için çok pişman olduğunu söyleyerek, "Yaptıklarınızı kimse görmüyor diye düşünmeyin. Olan sadece kendinize oluyor. Şu zamanda 11 bin lira trafik cezası çok para. Ben yaptıklarım için üzgünüm. 1 yıl bile değil, 10 ay içinde 11 bin lira ceza yedim. Bence herkes trafik kurallarına uysun." şeklinde konuştu.

Kurallara uymayan sürücüye 10 ayda 35 trafik cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

193
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

77
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

200
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

76
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

292
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

156
Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı

Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir