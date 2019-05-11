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Kuralları ihlal eden sürücülere helikopterle denetim

Ankara- Konya Karayolu'nda ekipler helikopterle denetim gerçekleştirerek kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

AA | 11.05.2019 - 10:07..
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Ankara-Konya yolunda helikopterle yapılan havadan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kuralları ihlal eden sürücülere helikopterle denetim

YER EKİBİNE BİLDİRİLDİ

Ankara-Konya kara yolunda emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halinde telefonla konuşan sürücüler ve uygunsuz halde yük taşıyan tırlar, helikopterdeki trafik polisi tarafından yer ekibine bildirildi.

Kuralları ihlal eden sürücülere helikopterle denetim

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Bu sürücüler, havadan gelen uyarıyla kontrol noktalarında durduruldu. Yer ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Kuralları ihlal eden sürücülere helikopterle denetim

EŞ ZAMANLI GÖREV

Emniyet yetkilileri, polis helikopterlerinin, trafik denetimi ve kontrollerin yanı sıra toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı olarak görev yaptığını bildirdi.

Kuralları ihlal eden sürücülere helikopterle denetim

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