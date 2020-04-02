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Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ödemesi yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA |
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Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ödemesi yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE EK DERS ÖDEMESİ

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ödemesi yapılacak

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