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Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.

AA | 07.08.2019 - 03:45..
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Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesiminin tekniğine uygun şekilde yapılması durumunda üzücü kazaların yaşanmayacağını söyledi.

Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

YARALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Kurban kesimi öncesinde hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Çakmak, "Birkaç kişinin desteğiyle yapılabilecek 'rueff tekniği'nde hayvan nasıl yatırılır bunu göstermeye çalışıyoruz.

Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

En azından bu sayede hayvanları çok rahatsız etmeden, kendimizin de çok yaralanmasına fırsat vermeden gösterilecek basit bir teknikle hayvanı kurban alanına, kurban kuyusuna yakın bir yere yatırmayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı

Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

Rueff tekniği ile 'kazasız' kurban kesimi VİDEO

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