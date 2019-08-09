Kurban Bayramı'nda 10 milyon kişi tatil yapacak

Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye’de, büyük bir turizm hareketliliği yaşanacak.

Geçen bayram olduğu gibi yaklaşık 10 milyon kişi, tatil yapacak. Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir paranın harcanması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinin, turizmde ciddi hareketliliklere vesile olduğu gibi çok önemli bir ekonomik hacim de yarattığını söyledi.

"İNANÇ TURİZMİ ÖN PLANA ÇIKABİLİR"

Geçen Ramazan Bayramı tatilinde iç pazarda oluşan hareketliliğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bağlıkaya, "Kurban Bayramı, iç turizmin yoğun olduğu yüksek sezon diye tabir ettiğimiz döneme denk geldi. Özellikle bu dönem dinimiz açısından önemli bir bayram olması sebebiyle akraba ve dost ziyaretleri ön plana çıktı. Bu da Türkiye’nin her bölgesinde turizm hareketliliğine neden oluyor. Bayram süresi uzamasa da akraba ziyaretleri nedeniyle ciddi bir ekonomik hacim oluşacak. Bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacak. Turizm hareketliliğini sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerekiyor, aynı zamanda Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz." dedi.

10 MİLYAR TL'LİK HACİM

Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda oluşacak ekonomik büyüklüğe değinerek, "Kurban Bayramı döneminde 10 milyar TL'nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Ulaşım, konaklama, alışveriş sektöründeki canlanma Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında yapılan kültür ve akraba seyahatleri 5 günde Türkiye ekonomisinde önemli bir hareketlilik sağlayacaktır." dedi.

"TATİLİ 9 GÜNE UZATANLAR OLACAK"

Kurban Bayramı tatili için planlamaların 5 gün olarak yapıldığına işaret eden Bağlıkaya, "Seyahat acentalarımız tarafından ağırlıklı olarak 4 gece 5 günlük turlar organize edildi. Elbette tatilini çok önceden planlayan, erken rezervasyon kampanyalarından tatil satın almak için 2 gün yıllık izin kullanarak tatilini 9 güne uzatan vatandaşlarımız var. Seyahat acentaları bu tüketiciler için hem yurt içi hem de yurt dışında daha uzun tatil paketi seçeneklerini sundular." diye konuştu.

"KIBRIS'A TALEP ARTIŞI VAR"

Bağlıkaya, Kurban Bayramı için öne çıkan iç pazar destinasyonlarında yaz mevsiminde olunmasından da kaynaklı olarak Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin öne çıktığını belirterek, Kıbrıs’a da talep artışının olduğunu söyledi.

"KÜLTÜR TURLARINDA ARTIŞ SÜREBİLİR"

Kültür turlarında geçen yılki Kurban Bayramı dönemine göre benzer bir trendin devam ettiğini anlatan Bağlıkaya, "Kültür turları açısından son dakika rezervasyonları ile birlikte geçen yıldan daha iyi bir sonuç bekliyoruz. Likya-Pamfilya (Ege, Akdeniz), Karadeniz, Kapadokya ve GAP turları yoğun talep görüyor. Yurt dışı turlarda bayram döneminde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda rezervasyon sayısında benzer bir tablo var. Öne çıkan ülkelere bakıldığında en çok talep vizesiz yurt dışı turlara oluyor. Daha çok Balkanlar, İspanya, İtalya, Orta Avrupa, Benelüks ülkeleri, Ukrayna, Yunan Adaları, Uzak Doğu destinasyonlarına talep alıyoruz." şeklinde konuştu.