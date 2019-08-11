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Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, soluğu Bodrum'da aldı. Sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı. Tatilciler, bol bol denize girip güneşlendi.

İHA | 11.08.2019 - 16:08..
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5 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar Bodrum’a akın etti.

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü azda olsa devam etti. Arife günü en çok trafiğin yaşandığı bölge yine Bodrum oldu.

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

KURBANI KESEN KOŞTU

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen binlerce insan Kurban Bayramının birinci günü Bodrum sahillerini doldurdu. Kimi kurban kestikten sonra sahile indi, kimi ise sabah erken saatlerde denize girerek tatilinin keyfini çıkarmaya başladı.

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

İLÇEDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Yaklaşık 1,5 milyon turistin geldiği ilçede adım atacak yer kalmadı.

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

Kurban Bayramı'nda Bodrum doldu, taştı

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