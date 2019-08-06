Kurban eti saklama yöntemleri

Kurban Bayramı için ülke genelinde hazırlıklar sürüyor.
Uzmanlar, şimdiden Kurban Bayramı'nda artacak olan kırmızı et tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor.
KURBAN ETLERİ 3-4 SAAT ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİLMELİ
Kurbanlıklardan artacak etlerin saklanması için ise belli yöntemler bulunuyor. Bunların başında kurbanlıkların, işlem gördükten 3-4 saat oda sıcaklığında ve ışık almayan serin bir yerde bekletilmesi geliyor.
ET KESİLDİKTEN HEMEN SONRA POŞETLERE ATILMAMALI
Sonrasında 1 gün kadar buzdolabında bekletilmesi gerekiyor. Kurban eti kesildikten sonra hemen poşetlere atılmamalı.
ETLERİ KÜÇÜLTMEYİN
Besin değerlerini kaybetmemek için etleri küçültmemek gerekiyor.
-12 İLE -18 DERECE ARASINDA BEKLETİN
Kurban etinin saklanması için en ideal sıcaklığın -12 ile -18 derece arası olduğu belirtiliyor.
KURBAN ETİNİ 6 AY DOLAPTA SAKLAYABİLİRSİNİZ
Uzmanlar, kurban etinin 6 ay buzdolabında saklanabileceğini belirtiyor. Fazla bekletilen kurban etleri besin değerini kaybediyor ve sağlık açısından da risk taşıyor.