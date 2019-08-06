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Kurban eti saklama yöntemleri

11 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı'ndan sonra kalan etleri, dolabınızda nasıl korumanız gerektiği ile ilgili bir haber derledik.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 15:35..
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Kurban Bayramı için ülke genelinde hazırlıklar sürüyor.

Uzmanlar, şimdiden Kurban Bayramı'nda artacak olan kırmızı et tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor.

KURBAN ETLERİ 3-4 SAAT ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİLMELİ

Kurbanlıklardan artacak etlerin saklanması için ise belli yöntemler bulunuyor. Bunların başında kurbanlıkların, işlem gördükten 3-4 saat oda sıcaklığında ve ışık almayan serin bir yerde bekletilmesi geliyor.

Kurban eti saklama yöntemleri

ET KESİLDİKTEN HEMEN SONRA POŞETLERE ATILMAMALI

Sonrasında 1 gün kadar buzdolabında bekletilmesi gerekiyor. Kurban eti kesildikten sonra hemen poşetlere atılmamalı.

ETLERİ KÜÇÜLTMEYİN

Besin değerlerini kaybetmemek için etleri küçültmemek gerekiyor.

Kurban eti saklama yöntemleri

-12 İLE -18 DERECE ARASINDA BEKLETİN

Kurban etinin saklanması için en ideal sıcaklığın -12 ile -18 derece arası olduğu belirtiliyor.

KURBAN ETİNİ 6 AY DOLAPTA SAKLAYABİLİRSİNİZ

Uzmanlar, kurban etinin 6 ay buzdolabında saklanabileceğini belirtiyor. Fazla bekletilen kurban etleri besin değerini kaybediyor ve sağlık açısından da risk taşıyor.

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