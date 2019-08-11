Kurban keserken elini arı soktu, yoğun bakıma alındı

Kurban Bayramı dolayısıyla İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları ücretsiz, ancak TCDD'nin işlettiği Marmaray ücretli.

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104 yaşındaki Mustafa Dede'den gençlik sırları

Sakarya'da, 7 çocuk 70 torun sahibi 104 yaşındaki Mustafa Boğaz; odun kesiyor, boya yapıyor, ot taşıyor, tarla işleri dahil her işini kendisi görüyor. Mustafa Dede, dinçliğini yoğurt ve bala borçlu...