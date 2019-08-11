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Kurban keserken elini arı soktu, yoğun bakıma alındı

Kayseri'de kurban etlerini parçalarken avuç içini arı sokan 33 yaşındaki Mustada Duru, arı alerjisi yüzünden hastaneye kaldırıldı.

DHA | 11.08.2019 - 14:57..
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Merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde Mustafa Duru, sabah evine gelen kasap tarafından kesilen kurbanını parçalamaya başladı.

ELİNİ ARI SOKTU

Duru, bahçede kurban etini bıçakla doğradığı sırada, sol elini avuç içi kısmından arı soktu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Duru, rahatsızlanınca yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurban keserken elini arı soktu, yoğun bakıma alındı

YOĞUN BAKIMDA

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Duru, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kurban keserken elini arı soktu, yoğun bakıma alındı



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