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Kurban satışları devam ediyor

İstanbul'da kurulan pazarlarda satışlar sürüyor.

AA | 13.08.2019 - 16:31..
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Kurban ibadetini bayramın üçüncü gününe bırakan bazı vatandaşlar, Üsküdar ve Kadıköy'deki kurban satış alanlarına geldi.

FİYATLARDAN MEMNUNLAR

Kimisi bayram yoğunluğundan kimisi ise daha ucuz olur diye üçüncü güne bırakan vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. Kurban satış ve kesim yerlerinde büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırların toplanmaya başladığı görüldü.

Küçükbaş satımı yapan bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı ve elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Kurban satışları devam ediyor

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Üsküdar'da hayvan satışına devam eden besici Ünsal Özeci Sivas'tan hem büyükbaş hem küçükbaş getirdiğini ifade ederek, "Bu seneki satışların pek tadı tuzu yoktu. Ekonomik sebeplerden mi başka sebeplerden mi bilemiyorum ama pek güzel değildi. Yaklaşık 150 küçükbaş 60 büyükbaş getirdim. Bugün çok az bir satış var, fiyatlar bayağı bir düştü. Küçükbaşlarda 300-400 liralık bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

Bayramın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor VİDEO

BİN LİRAYA ALDIK

Bugün kurban ibadetini yerine getiren Yaprak Ünal ise "Kurbanı bin liraya aldık, 100 liralık bir indirim yaptı arkadaşlar. Bayramın üçüncü günü fiyatlar daha düşüyor diye, annemle beraber geldik, aldık. Allah kabul etsin" dedi.

Kurban satışları devam ediyor

HEPSİNİ SATTIK

İstanbul'un yerlisi olduğunu ve Afyon'dan yaklaşık 700 küçükbaş getirdiğini söyleyen Emir Akın ise, "Hepsini sattık. Bin liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar, her bütçeye göre fiyatlarımız vardı. Memnun kaldık bu sene her şeyden. Kesimde bazı sorunlar yaşadık. Bu sene genel olarak güzel geçti. Küçükbaş derileri, maalesef üretim yeri olmadığı için çöpe gitmek zorunda kaldı. Vakıflardan gelen olmadı, bu soruna gelecek sene çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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