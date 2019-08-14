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Kurban telaşı bitti piknik keyfi başladı

Kurban Bayramı'nın son günü ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yapmaya başladı.

AA | 14.08.2019 - 18:00..
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Havanın güzel olmasını fırsat bilen Ankaralılar, bayramın son günü mesire yerlerini doldurdu.

KURBAN ETLERİNİ MANGALDA YAKTILAR

Başkentin en kalabalık noktalarından biri olan Mogan Park'a sabah saatlerinde gelmeye başlayan vatandaşlar, göl kenarındaki piknik alanlarında kurban etlerini mangalda yaktı.

KURBAN TELAŞI BİTTİ

Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken ziyaretçilerin bir kısmı ise tekne turu yaptı. Mogan'da piknik yapan Muaz Sakızcı, bayramın son gününü ailesiyle geçirmek için geldiğini söyledi. Göl kıyısında vakit geçirmenin kendisini dinlendirdiğini dile getiren Sakızcı, "Bütün Ankaralılara tavsiye ediyorum. Burası oldukça güzel ve iç açıcı. Bizler dinlenirken çocuklar da oyun alanında vakit geçiriyor. Bayramın son gününü bu şekilde geçirmenin keyfini yaşıyoruz." dedi.

Kurban telaşı yerini piknik keyfine bıraktı

Kurban telaşı bitti piknik keyfi başladı

Kurban telaşı bitti piknik keyfi başladı

Kurban telaşı bitti piknik keyfi başladı

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