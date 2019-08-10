taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan hissedarlar arasında pay ediliyor, ancak küçükbaş hayvan sahipleri hayvanın etini doğru bir şekilde değerlendirirse her kısmından faydalanmış olur.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Yarın Kurban Bayramı; Müslümanlar için vacip kategorisinde olan bu ibadet için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilecek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Yemek kitabı ve gazete yazarı olan Refika Bürgül, kesilen küçükbaş hayvandan çıkan etlerin nasıl kullanılabileceğini anlattı.

ÇORBALIKTAN KÜŞLEMEYE ETLERİN ÇIKTIĞI YERLER

- 30 kilogramlık bir kuzu iç organları ve derisi ayrıldıktan sonra 17 kilo kalıyor.

- Kuzunun parçaları şunlar;

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

- Kuzunun vücudunda aşağı doğru inildikçe hareket daha fazla olduğu için, etler daha sert oluyor. Alt kısımlar kemikli veya kemiksiz; uzun pişirmek için daha uygun.

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

- Kuzunun butunun üst parçaları daha yumuşak olduğu için kuşbaşı yapılıp yemeklik olarak kullanılabilir. Leğen ve bacak kemikleri de et suyu ve çorbalık kullanıma uygun.

- Kuzunun en kıymetli kısmı ise kısa bel olarak bilinen kısım. Buradan iki parça olarak çıkan küşleme, hiç hareket etmediği için en yumuşak ettir.

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

BİLGİLERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN REFİKA BİRGÜL'ÜN INSTAGRAM SAYFASI..

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

91
Bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri

28
El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım

37
Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

51
Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

67
Azerbaycan'da düşen savaş uçağını Türk ekibi buldu

Azerbaycan'da düşen savaş uçağını Türk ekibi buldu

12
İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

İstanbul'dan gidenler kuyruk oluşturdu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir