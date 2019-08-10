Kurban'da hayvanın etini ziyan etmemek için ipuçları

Yarın Kurban Bayramı; Müslümanlar için vacip kategorisinde olan bu ibadet için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilecek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Yemek kitabı ve gazete yazarı olan Refika Bürgül, kesilen küçükbaş hayvandan çıkan etlerin nasıl kullanılabileceğini anlattı.

ÇORBALIKTAN KÜŞLEMEYE ETLERİN ÇIKTIĞI YERLER

- 30 kilogramlık bir kuzu iç organları ve derisi ayrıldıktan sonra 17 kilo kalıyor.

- Kuzunun parçaları şunlar;

- Kuzunun vücudunda aşağı doğru inildikçe hareket daha fazla olduğu için, etler daha sert oluyor. Alt kısımlar kemikli veya kemiksiz; uzun pişirmek için daha uygun.

- Kuzunun butunun üst parçaları daha yumuşak olduğu için kuşbaşı yapılıp yemeklik olarak kullanılabilir. Leğen ve bacak kemikleri de et suyu ve çorbalık kullanıma uygun.

- Kuzunun en kıymetli kısmı ise kısa bel olarak bilinen kısım. Buradan iki parça olarak çıkan küşleme, hiç hareket etmediği için en yumuşak ettir.