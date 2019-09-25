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Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada

'Ters baktın' kavgasında bir kardeşi öldüren diğeri de ağır yaralayan katil zanlısı kurbanlarını adım adım takip etti. O anlarda kamera kayıttaydı.

İHA | 25.09.2019 - 09:42..
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İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen olayda, taksicilik yapan 50 yaşındaki Akın A., evine gideceği esnada kendisine “bana ters baktın” diyen bir şahıs tarafından tabanca ile sırtından 5 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından şahıs olay yerinden ayrılarak kayıplara karışmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların üvey kardeşler Sakıp A. ve Ümit D. olduğunu belirledi.

Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada Sakıp A.

43 EL ATEŞ ETTİ, UZUN SÜREN TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Polis; firari şahısları yakalama çalışmaları sürdürürken, geçtiğimiz 16 Ağustos Cuma günü saat 22.00 sıralarında kıraathane işletmecisi 47 yaşındaki Tarık A., iş yerinden çıktıktan sonra aracına binerek evine doğru yola koyuldu. Tarık A., aracıyla seyir ettiği esnada, kendisini takip eden Sakıp A. ve Ümit D. tarafından pusu kuruldu. Şahıslar, Tarık A.’yı aracına 43 el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Tarık A., 1 ay süren tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildi.

Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada Tarık A.

KURBANLARI TAKİP ETME ANI KAMERADA

Zanlıların Tarık A’.yı saldırıyı gerçekleştirmeden önce motosikletle keşif yaptırdığı ardından aracını takip ettirdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önce motosikletli bir kurye, saldırıya uğrayan şahsın kıraathanesinin önünden geçiyor. Ardından mağdur, aracına binip sokaktan çıkıyor. Zanlılar ise araçlarıyla mağdurun peşine takılıyor.

Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada ViDEO

GECE KULÜBÜNDE YAKALANDI

Gelişmeler sürerken, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında gece kulüplerinden denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firarı zanlılardan Ümit D.’nin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine şahsın üstünü arayan polis, bir adet tabanca ve 42 adet mermi ele geçirdi. Üstü adeta cephaneliğini andıran şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, “kasten adam öldürmek” suçundan aranan Ümit D. olduğu anlaşılınca gözaltına aldı. Zanlının ayrıca “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 8, “kasten yaralama” suçundan 2, “ateşli ve bıçaklı silah kanununa muhalefet” suçundan 4, “evden hırsızlık” suçundan 1, “nitelikli yağma” suçundan ise 1 adet olmak üzere toplamda 16 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada Ümit D.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğine götürülen şahıs, Akın A.’nın öldürülmesi ve Tarık A.’ya yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HEPİNİZİ TARAYACAĞIZ"

Öte yandan Tarık A.’nın silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandığı olayla alakalı aile yakınları hastane önünde duruma tepki gösterdi. Öldürülen Akın A.’nın kardeşi, “20 gün önce benim kardeşimi öldürdüler. Şimdi bugün amcamın, teyzemin çocuğu ameliyatta. Pusu kurup öldürüyorlar. ‘Hepinizi tarayacağız’ diye haber saldılar. Yardım istiyoruz.” diyerek feryat etti.

Kurbanlarını adım adım takip eden katil kamerada

"ÖLDÜRÜP KAÇIYORLAR"

Bir diğer aile yakını ise, “Bu katil, iki kişiyi öldürdü. Öldürüp kaçıyorlar, savcılığa eşkallerini de verdik. Her şeyi verdik, kardeşimi arabanın içinde taradılar.” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, firarı zanlı Sakıp A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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