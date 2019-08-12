Adıyaman’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana, yol kenarında bulunan bir marketin cam kapısını kırarak market içerisine girdi.

Parçaladığı kapıdan giren dana market içerisinde dakikalarca koşturdu. Market içerisindeki reyonlarda yer alan ürünleri deviren dana vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı.Reyonlar arasında aniden karşılarına çıkan danayla karşılaşan müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı.

Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti İZLE

7 BİN TL ZARARA NEDEN OLDU

Kurbanlık dana market çalışanları tarafından kovalanınca bu defa marketin bir başka cam kapısını parçalayarak dışarı çıktı.

Markete girerek yaklaşık 7 bin TL zarara neden olan dana daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.



