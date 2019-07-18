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Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

Küçükbaş hayvanlar ortalama 1.000-1.500 lira, büyükbaş hayvanlar ise ortalama 8.000-10.000 liraya alıcı buluyor.

DHA | 18.07.2019 - 19:28..
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Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvanın kurbanlık için getirildiği hayvan pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar başladı.

FİYATLAR GEÇEN YILA YAKIN

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilçeye kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Erzurum’dan İnegöl'e 30 büyükbaş kurbanlık getiren Fellemez Akkoyun, henüz satış yapamadığını söyleyerek, “Her yıl İnegöl’e kurbanlık hayvan getiriyorum. Bu yıl 30 büyükbaş hayvan getirdim. Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

REKORU "KRAL" KIRDI

Pazarın en büyük hayvanı ise rekor fiyata alıcı buldu. Artvin'den Murat Seçkin tarafından getirilen 'Kral' isimli yaklaşık 1 ton 300 kiloluk boğa, 23 bin liraya alıcı buldu. İnegöl'e 14 yıldır kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, “Boğamız 3 yaşında ve adını 'Kral' koyduk. İnegöl’de bir iş adamına sattık" diye konuştu.

'Pazarın kralı' 23 bin liraya satıldı VİDEO

Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

Kurbanlık satışında pazarlıklar başladı

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