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Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Erzincan’dan Kurban Bayramı dolayısıyla batıdaki illere gönderilen kurbanlıklar, gerekli sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor.

İHA | 28.07.2019 - 09:07..
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Bayram nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde denetleniyor.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Erzurum-Erzincan karayolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan ekipler, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışına başlandığını söyledi. Kurbanlıkların usulüne uygun taşınması gerektiğine belirten Şahin, "Özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıklar, Erzincan üzerinden batıya sevk ediliyor." dedi.

"KÜPE VE PASAPORTU OLMAYAN HAYVANLARA İZİN YOK"

Kentte özellikle Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı’dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yaptıklarını anlatan Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Yol kontrollerinde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat ediyoruz ve kesinlikle olmasını istiyoruz. Bir de hayvan pasaportlarının özellikle her hayvan için hazırlanmış kimlik kartlarının yanında bulundurmalarını kontrol ediyoruz. Arkadaşlarımız, hayvanların refahına uygun şekilde kamyona bindirilmesi, bindirildiği aracın transit araç olduğunu ve kamyonlarında canlı hayvan nakil taşıma belgelerinin olup olmadığını da kontrol ediyor."

Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim


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