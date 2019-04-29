taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9309
Euro
6.6263
Altın
1280.1
Borsa
94773.07
Gram Altın
244.528

Küresel askeri harcamalar 1.8 trilyon dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2018'de yılında 1.8 trilyon dolara ulaşırken, dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu.

AA | 29.04.2019 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI), "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayınlandı.

1 TRİLYON 822 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Rapora göre; 2018'de küresel savunma harcamaları 2017'ye göre yüzde 2,6 artarak, 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı. Dünyada 2018'de silahlanma için harcanan toplam miktar, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,1'ini oluşturdu. ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu.

RUSYA 6'NCI SIRADA YER ALDI

Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı. Rusya, 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran altıncı ülke oldu. En fazla askeri harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

Küresel askeri harcamalar 1.8 trilyon dolara ulaştı

ABD YERİNİ KORUYOR

SIPRI'nın raporuna göre, savunmaya en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı. Dünyanın yükselen gücü Çin, ABD'nin ardından 250 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırayı aldı. Çin'in askeri harcamalarında geçen yıl yüzde 5'lik artış kaydedildi. Bu ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 83 artması dikkati çekti. Hindistan ise askeri harcamalarını aynı dönemde yüzde 3,1 artırdı. Buna karşın, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya 2018'de savunmaya ayırdıkları bütçeyi düşürdü. Suudi Arabistan askeri harcamalarını yüzde 6,5, Fransa yüzde 1,4 ve Rusya yüzde 3,5 azalttı.

TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİ ARTTI

Türkiye'nin askeri harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

AFRİKA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ DÜŞÜŞTE

Orta Amerika ve Karayipler, Orta Avrupa, Orta ve Güney Asya, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde askeri harcamalar 2018'de artış gösterdi. Buna karşın, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Okyanusya, Güney Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika'da savunma harcamaları azaldı. Orta Doğu'da ise verinin mevcut olduğu ülkelerin toplam askeri harcamasında azalma tespit edildi. SIPRI, kurulduğundan bugüne, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda, rapor, analiz ve araştırmalardan oluşan çalışmalar hazırlıyor.

Küresel askeri harcamalar 1.8 trilyon dolara ulaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

124
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

71
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

465
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

76
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

266
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir