Küresel ekonomi yeniden çıkışın formülünü arıyor

Ekonomistler, küresel ekonomi ve finansal piyasalarda yaşanan sert düşüş sürecinden yeniden çıkışa geçişin ne şekilde gerçekleşeceğine yönelik farklı görüşleri tartışıyor.

YENİDEN ÇIKIŞIN FORMÜLÜ HARFLERLE SEMPOLİZE EDİLİYOR

Ekonomi ve piyasayla ilgilenen insanlarda ekonomik daralma dönemlerinde farklı harfler üzerinden muhtemel toparlanmaya dair fikir yürütülüyor.

YENİDEN TOPARLAMA ŞEKİLLERİ DAHA ÖNCE DEVREYE GİRMİŞTİ

Yeniden toparlanmanın ne kadarlık bir zamana yayılacağı ve ne şekilde gerçekleşeceği konusunda farklı değerlendirmelerden Dünya Savaşı öncesine dayanan bu gösterimler, genellikle "V", "W", "U", "L" ve nadir de olsa "WW" olarak biliniyor.

BU RAKAMSAL İFADELERİ EKONOMİSTLER TANIMLADI

İktisat literatüründe krizlerin ardından ekonomilerin yeniden çıkışa geçmesi ve bunun zamanlamasını ifade etmek için ekonomistler tarafından öngörülen grafiğin şekli, harfler ile ifade ediliyor.

“SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YENİDEN BİR ÇIKIŞ NORMAL”

Bugüne gelindiğinde dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, "I" tipi durgunluğu gündeme getirerek, reel ekonomi ve finansal piyasalarda sert düşüşün ardından yeniden bir çıkış beklenmemesinin kendisini şaşırtmayacağını belirtti.

NIKE'NİN LOGOSUNDAKİ "ONAY İŞARETİ" ÇIKIŞIN HAREKETİNİ SİMGELİYOR

İnsanlık tarihinin daha önce bu şiddetle deneyimlemediği bir pandeminin yol açtığı ekonomik kriz sonrası toparlanmanın, İngilizcede "swoosh" olarak geçen, Nike'nin logosundaki "onay işareti" şeklinde gerçekleşeceği öngörüleri öne çıkıyor.

UZUN ZAMANA YAYILAN KADEMELİ BİR TOPARLANMA

Söz konusu gösterim; ekonomide sert ve keskin bir düşüşün ardından toparlanmanın uzun bir zamana yayılacağı ve kademeli bir toparlanma olacağı görüşünü yansıtıyor.

KURUMLAR DARALMANIN RAKAMLARINI VERDİ

Bu hafta açıklanan tahminlere göre, küresel ekonomide bu yıl Uluslararası Para Fonu (IMF) yüzde 3 ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da yüzde 2,4 daralma bekliyor.

"V" TİPİ TOPARLANMA: TOPARLANMA HIZLI OLACAK

"V" tipi toparlanma; ekonomide sert düşüşün ardından toparlanmanın da aynı ölçüde hızlı olacağı görüşünü yansıtırken, zamanlama açısından da daha kısa bir süreyi gösteriyor. Bununla birlikte koronavirüs krizi için "V" tipi grafiğin mümkün olmadığı görüşü daha yaygın.

"U" TİPİ TOPARLANMA: TOPARLANMA UZUN SÜREYE YAYILACAK

"U" tipi grafik, reel ekonomi ve finansal piyasalarda sert düşüşün ardından toparlanmanın, uzun bir zamana yayılacağı, dipte en az birkaç çeyreğin geçmesinin ardından gerçekleşeceği beklentilerini yansıtıyor.

KARANTİNA SONRASI TALEBİN DÜŞECEĞİ GÖRÜŞÜ HAKİM

Söz konusu toparlanma şeklini savunan ekonomistler, karantinalar ortadan kalksa da tüketicilerin mağazalara ve restoranlara gitmekten çekineceğini, talebin uzun süre istenilen düzeye ulaşamayacağını, şirketlerin ise kriz esnasındaki borçlanmalarını geri ödemek için epey zamana ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NDA DA “U” TİPİ TOPARLANMAYA İŞARET EDİLMİŞDİ

Dünya Ekonomik Forumu'nda yer alan açıklamada da "Ekonomik iyileşme büyük olasılıkla uzun ve yavaş olacaktır. Biz en iyi ihtimalle toparlanmanın 'U' şeklinde olacağını konuşuyoruz ki muhtemelen dipte biraz zaman geçireceğiz." yorumu yer aldı.

"W" TİPİ TOPARLANMA: EKONOMİ ÇİFT DİP YAPACAK GÖRÜŞÜNDE

"W" tipi toparlanmada, ekonominin "çift dip" yapması öngörülüyor. İlk dip seviyelerden karantinaların sona ermesi ve ülkelerin kısıtlayıcı tedbirlerini gevşetmesinin ardından hızlı bir toparlanma yaşansa da işsizlik oranında hızlı yükseliş ve şirket iflasları ile karşılaşılacağını ve ekonomide yeniden bir dibe vuruş yaşanacağını dile getiriyor.

"L" VE "SWOOSH" TİPİ TOPARLANMA: KÖTÜ VE GERÇEKLEŞMESİ GÜÇ BİR SENARYO

"L" tipi toparlanma öngörüsünün altında; büyümenin sert düşmesi ve toparlanmanın bir süre gerçekleşmemesi beklentileri yatıyor. Bunun gerçekleşmesi için küresel koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesinin ve karantinaların uzun süreli olmasının gerektiğini belirten analistler; virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinin 2 ayın ardından yeniden ekonomik faaliyete açılması nedeniyle bu senaryonun gerçekleşme olasılığını düşük görüyor.