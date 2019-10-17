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Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

Küresel uygulama geliri, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 21.9 milyar dolara çıktı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 10:57..
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Neredeyse son 10 yıldır hayatımızda olan mobil uygulamalar, her geçen gün pazar payını artırmaya devam ediyor. Mobil uygulama araştırma firması Sensor Tower; kullanıcıların, App Store ve Google Play'deki uygulamalara, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 21.9 milyar dolar harcadığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yılın ayrı döneminde ise 17.8 milyar dolar olan bu harcama, yüzde 22,9'luk bir artış gösterdi.

ANDROİD

APP STORE, GOOGLE PLAY'DEN DAHA ÖNDE

Mobil mağazaların gelirlerine baktığımızda, Apple'ın App Store mağazasının, Android'in Google Play Store'undan daha fazla gelir elde ettiğini görüyoruz. 2018'in üçüncü çeyreğinde 11.6 milyar dolar gelir elde eden App Store, 2019'un üçüncü çeyreğinde gelirini 14.2 milyar dolara çıkarmayı başardı.

Gppgle Play Store ise; 6.2 milyar dolar olan 2018'in üçüncü çeyrek gelirini, bu yıl 7.7 milyar dolara yükseltti.

android

Applei  her ne kadar Android'den daha fazla gelir elde etmeyi başarsa da toplam uygulama indirme sayılarına baktığımızda Google Play Store'un açık ara önde olduğunu görüyoruz. 2019'un üçüncü çeyreğinde toplam 21.6 milyar uygulama indirilme sayısına ulaşan Google Play Store, App Store'un 8 milyarlık uygulama indirilme sayısını geride bıraktı.

EN FAZLA GELİR SAĞLAYAN UYGULAMALAR

Sensor Tower, her iki uygulama mağazasında da en yüksek geliri elde eden uygulamaların; Tinder, Netflix ve YouTube olduğunu açıklarken, en fazla indirilen uygulamaların ise WhatsApp, TikTok, Messenger, Facebook ve Instagram olduğunu paylaştı.

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Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldiKüresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldiKüresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

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