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Küresel piyasalar, desteklerle pozitifliğini sürdürüyor

Koranavirüsün etkisi ile daralan küresel piyasalar, çeşitli müdahaleler ile pozitif seyrini sürdürürken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığının görüldüğü belirtildi.

AA |
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Küresel piyasalar, desteklerle pozitifliğini sürdürüyor

Koronavirüs salgınının Çin'den sonraki merkezi olan İtalya ve İspanya'da yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi ile birlikte piyasalara, olumlu bir hava yansıdı.

Dünya genelinde bu hafta vaka sayısı açısından sakin bir sürece girileceği beklentileri, iyimserliği artırdı.

MOODY'S, ABD'NİN GÜÇLÜ EKONOMİK POLİTİKALARININ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini, ancak orta vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEŞVİKLER PAY PİYASALARINI DESTEKLİYOR

ABD, Avrupa ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan ekonomik teşviklerin desteklediği pay piyasaları, haftanın ikinci işlem gününe de pozitif bir başlangıç yaptı.

ENDEKSLERDE OLUMLU SEYİR GÖZLERDİ

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,73, S&P 500 endeksi yüzde 7,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,33 değer kazandı.

Küresel piyasalar, desteklerle pozitifliğini sürdürüyor

AÇIKLANAN YENİ PAKETLER BORSALARI YÜKSELTTİ

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımlarının yanı sıra Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık yaptığı yönündeki haberler ve İtalya'nın, salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk yeni paket açıklaması sonrası borsalarda hızlı yükselişler yaşandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,61 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi ise düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak, 1,08'in altını test etti.

ASYA PİYASALARINDA DA KIPIRDANMA VAR

ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Çin'de bugün ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Japonya'da hane halkı harcamaları, şubatta gerilese de beklentilerden iyi geldi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseliş kaydetti.

ALTININ ONSU HIZLI YÜKSELDİ

Analistler, altının ons fiyatının dünkü yüzde 2,80'lik hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında 1.660 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 33 DOLAR SINIRINDA

Brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 2,5 artışla 33 dolar sınırına çıktı

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