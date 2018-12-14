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Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti

İzmir'de, 4 haftalık eğitimin sonuna gelen uzman erbaşlar için yemin tören düzenlendi.

AA | 14.12.2018 - 14:06..
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Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti

TSK, Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Birkaç gün içinde operasyona başlıyoruz" demişti.

Türk askerlerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında da görüldüğü gibi sınır ötesi operasyonlarda en yoğun mücadelede görev alan birlikleri komando birliklerinden oluşuyor.

Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti FOTO GALERİ

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Okulu gibi eğitim üslerinden, mezun olanlar görev yerlerine ulaşıyor, mezunların kimileri de aldıkları eğitim doğrultusunda operasyonlarda görev alıyor.

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda, Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu'nu bitiren 1037 uzman erbaş, 4 haftalık eğitimin ardından yemin etti.

TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Törenin ardından yapılan gösterilerin sonunda Türk Bayrağı açıldı.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda da temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüleri için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti

Komando okulunu bitiren bin 37 uzman erbaş yemin etti

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