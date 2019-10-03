Kürt kökenli Zuhal Demir Belçika Adalet Bakanı oldu

1 Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüşecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Bu akşam ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim. Bizim planımız hazır." dedi.

2 Kafa Dergisi'nin ekim sayısı çıktı Tuncel Kurtiz'in fotoğrafıyla okuyucularıyla buluşan yeni sayının da içerikleri oldukça zengin.

3 Bentley tanka dönüştü Bir grup Rus otomobilsever, Bentley marka aracı tankla birleştirdi. İki karşıtın bir arada olduğu ilginç araç, en hızlı paletli olarak adlandırılıyor.

4 Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı Kozan ilçesinde evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atan 19 yaşındaki M.K., adliyeye sevk edildi.

5 Sadık Çiftpınar devre arası gönderilecek Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor.

6 Louis Aragon kimdir En önemli Fransız şairlerinden, Mutlu Aşk Yoktur adlı eseriyle gönlümüzü kazanmış, her şiirinde aşkın somut karşılığını hissettiren Louis Aragon’un hayat hikayesidir…