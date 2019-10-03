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Kürt kökenli Zuhal Demir Belçika Adalet Bakanı oldu

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Zuhal Demir, yemin ederek göreve başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 15:43..
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Belçika'da siyasete atılarak önemli görevlere gelmeyi başaran Zuhal Demir, Belçika'da Adalet Bakanı oldu.

"TÜRKÇE DERSLERİ YASAKLANSIN"

Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.

"BANA TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORUM"

Geçtiğimiz yıl, "Bana Türk denmesinden utanıyorum" diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinyior.

39 yaşındaki Zuhal Demir, hukuk fakültesi mezunu ve ülkedeki Milliyetçi Flaman Partisi'nin üyesi.

Kürt kökenli Zuhal Demir Belçika Adalet Bakanı oldu

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