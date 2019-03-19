Seçim bürosu önünde toplanan Aday Tecimer ve MHP’li üyelerin yanına bir kurt yaklaştı. Yanlarınla uluyan köpeği gören partililer şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'KURT BİZİ SEVER, BİZDE KURDU'

MHP Bor Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer, ‘‘Biz MHP’liyiz bizim simgemiz kurttur. Kurt bizi sever, biz de kurdu severiz. Sabah seçim çalışmalarımıza büromuzun önünde toplanarak başlamak istedik. Orada fotoğraf çekinmek istedik o sırada bir kurt köpeği geldi, önümüzde ulumaya başladı. Bu durum bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti’’ dedi.

Kurt köpeği MHP’lilerin önünde uludu ViDEO





