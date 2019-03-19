taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47535
Euro
6.218
Altın
1308.235
Borsa
104486.08
Gram Altın
230.409

Kurt köpeği MHP’lilerin önünde uludu

Niğde’nin Bor ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer’in önünde durup, ulumaya başlayan kurt köpeği şaşırttı.

DHA | 19.03.2019 - 13:03..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Seçim bürosu önünde toplanan Aday Tecimer ve MHP’li üyelerin yanına bir kurt yaklaştı. Yanlarınla uluyan köpeği gören partililer şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'KURT BİZİ SEVER, BİZDE KURDU'

MHP Bor Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer, ‘‘Biz MHP’liyiz bizim simgemiz kurttur. Kurt bizi sever, biz de kurdu severiz. Sabah seçim çalışmalarımıza büromuzun önünde toplanarak başlamak istedik. Orada fotoğraf çekinmek istedik o sırada bir kurt köpeği geldi, önümüzde ulumaya başladı. Bu durum bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti’’ dedi.

Kurt köpeği MHP’lilerin önünde uludu ViDEO

Kurt köpeği MHP’lilerin önünde uludu

Kurt köpeği MHP’lilerin önünde uludu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

259
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

42
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

36
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

45
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

79
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir