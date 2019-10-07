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Kurtardığı horozla dost oldu

Kesilecek olan hasta horozun hayatını kurtararak dost olan şahıs, tüm vaktini horozla geçiriyor.

AA | 07.10.2019 - 16:08..
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Aydın'ın Söke ilçesinde sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanla adeta "dost" oldu.

İLK OLARAK YEMEĞİNDEN VERDİ

Konak Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki inşaat işçisi Erdal Polat, 6 ay önce lokantanın bahçesinde masanın kenarında bekleyen horoza kendi yemeğinden verdi.

Daha sonraki dönemlerde de lokantaya geldiğinde horoza yemek veren Polat, bir gün burada göremediği hayvanı bahçedeki ağaç kenarında halsiz buldu.
Polat, sahibinin "hasta olduğu için keseceğini" söylediği horozu satın alarak, mesai bitiminde evine götürdü.

Kurtardığı horozla dost oldu

Veterinere götürdükleri horozun bir gözünü kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Erdal ve eşi Mürbet Polat, tedavisinin ardından evlerine getirdikleri hayvan için bahçelerinde kümes yaptırdı.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNE HOROZLA GİDİYOR

Horozla yakından ilgilenen Polat çifti, hayvana elleriyle banyo yaptırıyor.

İş dışında hayvanı yanından ayırmayan, dışarı çıktığında onu yanına alan Erdal Polat, market alışverişine de horozla gidiyor.
Evde 3 kedi olmasına rağmen ara ara kümesinden çıkıp eve gelen horozun bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Kesilmekten kurtardığı horozla 'dost' oldu VİDEO

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