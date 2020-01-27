Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı.

41 CANIMIZI KAYBETTİK

Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 2'si kalp krizi nedeniyle olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri vedalaştı VİDEO

45 KİŞİ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

KAHRAMANLARA VEDA

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı.

Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.