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Kurtarma ekipleri vedalaştı

Cuma gününden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yapan kurtarma ekiplerine veda töreni düzenlendi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 16:18..
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Kurtarma ekipleri vedalaştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı.

Kurtarma ekipleri vedalaştı

41 CANIMIZI KAYBETTİK

Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 2'si kalp krizi nedeniyle olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri vedalaştı VİDEO

Kurtarma ekipleri vedalaştı

45 KİŞİ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri vedalaştı

KAHRAMANLARA VEDA

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı.

Kurtarma ekipleri vedalaştı

Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

Kurtarma ekipleri vedalaştı

Kurtarma ekipleri vedalaştı

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