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Kürtçe şarkı engellendi iddiası yalan çıktı

Batman Valiliği, Dodan Özer'in Kürtçe şarkı söylerken engellediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA | 29.09.2019 - 11:15..
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dodan özer

Katıldığı bir ses yarışmasında Türkiye birincisi seçilen şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylerken polis tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi.

ALKOL SATIŞI VE CANLI MÜZİK RUHSATI YOK

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem, alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.

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