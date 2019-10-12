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Kürtler, devlet kurmak için Papa'dan dua istedi

Vatikan'ı ziyaret eden Kürt modacı Şanaz Cemal, devlet kurmaları için Papa'dan destek talep etti.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 16:00..
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Kürtler, devlet kurmak için Papa'dan dua istedi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristleri temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.

Bir yandan da YPG'li Kürtler, dünyanın her yerinden kendilerine destek bulmaya çalışıyor. Kürtlerin son durağı ise Vatikan oldu.

"KÜRT DEVLETİ İÇİN DESTEK İSTEDİM"

Vatikan'a giden Kürt heyetin içinde bulunan modacı Şanaz Cemal, Papa'dan yardım isteğini; "Rojava'ya yönelik saldırıların durması için elinden geleni yapmasını talep ettim. Kürtlerin devlet sahibi olması için destek istedim." diye anlattı.

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