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Kürtler İstanbul tercihi için beklemede

HDP, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala henüz kararını net bir şekilde ortaya koymadı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 15:43..
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Kürtler İstanbul tercihi için beklemede

Türkiye'nin gündeminde İstanbul seçimleri var.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu saha çalışmalarını sürdürürken partiler arasında da görüşmeler gerçekleştiriliyor.

İMRALI'YA İZİN

Bu süreçte terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verildi.

Görüşme izninin ardından İmralı'dan yapılan açıklamayla açlık grevlerine son verildi.

İmralı izninin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığı söylense de CHP'den karşı atak geldi.

KILIÇDAROĞLU: KÜRTÇE YASAL OLARAK KULLANILSIN

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan24'e verdiği röporajda "Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerde yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

HDP: 30 MAYIS'TAKİ KONUŞMAYI BEKLİYORUZ

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den de son dakika açıklaması geldi.

HDP'li vekil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta yapacağı konuşmayı beklediklerini dile getirdi.

Taşçıer, "Öcalan, 2 Mayıs’taki görüşmede, '2013 yılındaki süreçteyiz' dedi ve herkes çözüm sürecinin 2013 yılında başladığını biliyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasından da bu beklenebilir. Ancak biz Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta TBMM’de yapacağı konuşmayı bekliyoruz.

ÇÖZÜM SÜRECİNİN BAŞLAMASI...

Çözüm sürecinin başlamasıyla ilgili olmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

YARGI STRATEJİ REFORMU BELGESİ

Bilindiği üzere; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargı Strateji Reformu Belgesi'ni açıklayacağını duyurmuştu.

 

 

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