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Kurtuluş'ta ilginç yeni yıl geleneği

İstanbul Şişli'nin Kurtuluş mahallesindeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği nesilden nesile yaşatılıyor.

DHA | 01.01.2020 - 09:05..
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Şişli Kurtuluş'ta saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı.

Her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için nar kırdı.

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -2

''BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK''

Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir geleneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un geleneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimizden böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtuluş'un özelliği eğlencesi bu" dediler.

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -9

''GELENEĞİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Yeni yıla girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Serdar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın bereketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bereket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi. Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -1




Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -3

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -4

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -5

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -6

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -7

Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -8



Kurtuluş'ta yeni yıla yola bardak atıp nar kırarak girdiler -10

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