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Kuru otlar tutuştu, 30 arı kovanı küle döndü

Çanakkale’de kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında 30 adet arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı.

İHA | 26.01.2020 - 11:25..
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü merasında dün akşam saatlerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi.

30 ARI KOVANI YANDI

İlçede faaliyet gösteren Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve İrfan Uslu’ya ait toplam 100 adet arılı kovandan 30'u yandı.

Çanakkale'de 30 kovan arı yandı İZLE

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çıkan yangın, Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini söyleyen arıcı Mehmet Arslan, “İki arkadaşın toplam 100 kovanı var. Bunların içerisinden 30 tane kovan yanmış. Otlar tutuşunca, kovanların alttan plastiğini de tutuşturmuş. O şekilde yanmış. Yangının neden çıktığına dair fikrimiz yok.” dedi.

Kuru otlar tutuştu, 30 arı kovanı küle döndü

Kuru otlar tutuştu, 30 arı kovanı küle döndü

Kuru otlar tutuştu, 30 arı kovanı küle döndü

Kuru otlar tutuştu, 30 arı kovanı küle döndü

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