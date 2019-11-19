Kuruçeşme'de özel halk otobüsü turist çifte çarptı

İstanbul Kuruçeşme'de, yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

BENZER KAZA BU SEFER KURUÇEŞME'DE YAŞANDI

Beşiktaş’ta geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde yaşanan olayda Necdet K., yönetimindeki özel halk otobüsü Bahçeşehir Üniversite durağına dalmıştı. Olay sonucunda 1 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Benzer bir kaza ise bu sefer Kuruçeşme’de yaşandı.

OTOBÜS TURİST ÇİFTE ÇARPTI

Bebek istikametine 34 BBF 120 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halinde cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Sürücü caddede gittiği esnada kaldırımdan yürüyen Suriye uyruklu Ramı Abdo ve Hollanda asıllı Dima Al Dabous çifti, yolun karşısına geçmek istedi. İlk şeridi geçen turistler yolun ortasına diğer şeridi geçmek için beklemeye başladı. Ancak o esnada sürücü Börekçioğlu, ortada karşıya geçmeyi bekleyen turistlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan turistlerin birkaç metre ileriye savrularak yaralandığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turistleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralı turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.





''CAN EMANET EDİYORUZ, FACİAYA SEBEP OLABİLİRDİ''

Kaza hakkında konuşan Emre Dalkılıç, “Yolun karşısına geçmeye çalışan biri bayan biri erkek Hollandalı ve Suriyeli turist, tam ortada beklerken otobüs onları görmüyor. Görmemesi de imkansız, nasıl becerdi bilmiyorum. Sonra vuruyor ve yere düşüyorlar. Baya etkili bir vuruş oluyor, 3-4 metre havalandılar. Otobüslerin çok ciddi şekilde denetlenmeleri lazım. Ya önünde duran yayaları görmüyorlar ya da durağa giriyor. Doğrusu o şoför de kendini denize falan atmıştı. Bunlar çok acayip şeyler. Bu insanlar psikoteknikten geçiyor mu, geçmiyor mu veya torpille mi bir yerlere geliyorlar. Can emanet ediyoruz. Kesinlikle bir faciaya sebep olabilirdi. Allah korusun, adamlar sürekli yollardalar.” dedi.

