Kurum: 2023'ün marka şehirlerini inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Belediye Hizmet Binası Açılış Töreni'nde, memleketinde, hemşehrileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"KONYA BÜYÜYOR"

Program öncesi şehirde 3 bin 200 vatandaşın yaşayacağı sosyal konutlar için protokol imzalandığını belirten Kurum, "Konya'mız her anlamda büyüyor, her anlamda gelişiyor, şanına yakışır bir konuma her gün bir adım daha yaklaşıyor. Sarayönü de bu büyümeden hak ettiği payı alıyor." ifadesini kullandı.

2053'ÜN 2071'İN ALTYAPISINI ŞİMDİDEN HAZIRLIYORUZ

Sarayönü'ne bir millet bahçesi yapılacağını aktaran Kurum, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi verdi. Cumhur İttifakı'nın ülkenin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kurum, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır. İnşallah bunu Konya'da da başardık, yerel seçimlerde de en güçlü ve güzel sonuçlar alarak taçlandıracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyen herkesin adresi AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır." dedi.

2023'ÜN MARKA ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ

Bakanlık olarak birçok yeni projeye imza attıkları, yeni ilkelerini ortaya koydukları anlatan Kurum, "Bu ülkede dönüşüme uğramamış bir tane sağlıksız yapı kalmayacak. Kopyala yapıştır, tekdüze, sıradan yapılaşma son bulacak. Her şehrin kendine özgü bir kentsel dönüşüm anayasası olacak. Milletimizin istemediği hiçbir projeye destek olmayacağız. Vatandaşlarımız kentsel dönüşümün her aşamasında olacak. İmar planlarında hakka ve hukuka uymayan hiçbir değişikliğe izin vermeyeceğiz. Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapacağız. Altyapı sorunu çözülmemiş tek bir şehrimiz, beldemiz, köyümüz ve mahallemiz kalmayacak. Şehirlerimizin tamamında tarihimizi ve kültürümüzü yaşatacağız. Çevremizi sonuna kadar koruyacağız. 2023'ün marka şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu ülkenin şehirlerini hep birlikte, belediyelerimizle, devletimizle, vatandaşlarımızla, el ele vererek şaha kaldıracağız." diye konuştu.