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Bakan Kurum kentsel dönüşüm istiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

İHA | 11.03.2019 - 10:37..
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Bakan Kurum kentsel dönüşüm istiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva’nın proje ve aday tanıtım toplantısına katıldı.

Çerkezköy Spor Salonu’nda düzenlenen programa; Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, yılda 300 bin konut olmak üzere 5 yılda 1 buçuk milyon konutu kentsel dönüşümle dönüştüreceklerini söyledi.

Bakan Kurum kentsel dönüşüm istiyor

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR

Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmasında, “Belediye işi gönül işi. Sizlere liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum. Bu vesile ile tüm belediye meclis üyesi adaylarımıza, belediye başkan adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Tekirdağ’a tam 4 milyar liralık yatırım yaptık. 212 milyonluk yatırımımız da devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya birçok yatırım yaptık. Bakanlığımızın TOKİ Dairesi Başkanlığı elinde tam 5 bin 376 konutu kazandırdık ve vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Tekirdağlı vatandaşlarımızın hizmet standartlarını yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 bin konutluk projemiz var. Bu projenin bin 118’i de Tekirdağ’ımızda. Tekirdağ’da vatandaşlarımız aylık 595 liradan başlayan taksitlerle 20 yıla varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Cuma günü itibariyle başvuru sayısı 25 bini aştı. İlk etapta 50 bin konut sonrasında altyapıda vatandaşlarımıza hizmet edecek, kaliteyi arttıracağız.” dedi.

Bakan Kurum kentsel dönüşüm istiyor

TEKİRDAĞ'A 3. MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

"Tekirdağ’a özel önem verdik." diyen Kurum, “Şu anda 2 tane millet bahçesi projemiz devam ediyor. Bir tanesi Çorlu’nun tam merkezinde. Projelendirdik ve yapım aşamasını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Tekirdağ merkezinde 40 bin metrekarelik alanda millet bahçemizin yapımızın valiliğimizle yürütüyoruz. Hem maddi hem manevi desteğimiz devam ediyor. Tekirdağ’a 2 millet bahçesi yetmez biz 3’üncüsünü yapacağız. İnşallah üçüncüyü de Tugay Komutanlığının yanına yapacağız. Amacımız Tekirdağ’ımızın tüm ilçelerine millet bahçesi kazandırmak ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütmek.” diye konuştu.

Bakan Kurum kentsel dönüşüm istiyor

YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Kentsel dönüşümle ilgili 81 valiliğe genelge gönderdiklerini söyleyen Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bununla ilgili 81 valiliğimize genelge gönderdik. 3 ay içerisinde Valiliğimiz şehirde ne kadar riskli alan varsa bunları tespit etmek suretiyle bize bildirecek ve yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5 yılda 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek ve o dönüşümle birlikte dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da her yıl 1 buçuk milyon konut yapmak suretiyle dönüştüreceğiz. Biz istiyoruz ki deprem riski taşıyan hiçbir konutta vatandaşlarımız yaşamasın. Bunu yaparken bir kısmını yılda yapacağımız 300 bin konutu TOKi idaresiyle yapacağız. Bir kısmını da tam 4 milyar liraya kadar faiz desteği vereceğiz. Bu faiz desteğinin yüzde 50’sini hibe vereceğiz. Vatandaşlarımız kendi konutunu kendisi dönüştürecek. Kira desteği vereceğiz. Yok ben dönüştüremem derse belediyelerimizin eliyle TOKİ desteğiyle dönüşüm yapılacak.” şeklinde konuştu.

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