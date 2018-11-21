Bakan Kurum: Kanal İstanbul'da yatay mimari esas alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meclis'te yapılan Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılına ait belilenen bütçe için bir sunum gerçekleştirdi.

BAKAN KURUM ÖNCE MİLLETVEKİLLERİYLE SELAMLAŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, öncelikle komisyona katılan milletvekilleriyle selamlaştı.

592 BİN BİNA RİSKLİ YAPI STATÜSÜNDE YENİLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sunumunda yenilenen binalara da yer verdi. Kurum, "Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır. Bu kapsamda 8 milyar 528 milyon liralık bir kaynak kullanıldı." dedi.

KANAL İSTANBUL'A YATAY MİMARİ DAMGASI

Ayrıca Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne de değindi. Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan, çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA 57 BİN HAK SAHİBİ TAPULARINA KAVUŞTU

Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon lira bedel üzerinden sattık ve 267 milyon lirasının tahsilini bugün itibarıyla yapmış durumdayız." ifadelerini kullandı.



