Kurum: İmar Barışı'na 10.5 milyon kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKANLIK OLARAK DESTEK VERECEĞİZ

Kentsel dönüşüm kapsamında Gaziosmanpaşa ve Üsküdar'da da temel attıklarını, Esenler'de çok örnek çalışma yaptıklarını aktaran Kurum, "Geçen hafta Ataşehir'e gittim, 3 mahallede kentsel dönüşümle ilgili toplantı yaptık. O toplantılarda vatandaşların, sokaklara, kaldırımlara park edilen araçlardan, sosyal donatı, yeşil alan eksikliklerinden yıldıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımız toplantılardan mutlu ayrıldılar. Onları ikna ettiğimizi düşünüyorum. Kentsel dönüşümle alakalı Bakanlık olarak destek vereceğimizi kendilerine ifade ettik." dedi.

İMAR BARIŞINA 10.5 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

"İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz." diyen Kurum, "10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük çevre projesini Ergene ve Çorlu Nehri'nde başlatmak zorunda kaldıklarını anlatan Kurum, bu projenin 2020 yılında büyük bir kısmının bitmiş olacağını, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Kurum, arz, talep dengesinin inşaat sektörünü de ilgilendirdiğini anımsatarak, "Kentsel dönüşümde yılda bir şehirde 10 bin konut satılıyorsa, siz 15 bin konut yaparsanız, o 5 bin arz fazlası olur. Tüm Türkiye'de biz yılık 1 milyon 200 bin konut endeksliyoruz. Bunun 600 bini yeni, 600 bini de ikinci el konutlar. Bu dağılımı dengeyi ona göre takip etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

2018'DE YAPI İZNİ ALAN 90 BİN KONUT VAR

Bunun hem sektör açısından hem de yatırımcının yönlendirilmesi açısından önemine dikkati çeken Kurum, "2018 yılında ülke genelinde yapı izni alan 90 bin 825 yapımız var. Bu bağımsız bölüm sayısına baktığımızda da 681 bin toplam bağımsız bölüm ruhsat almış. İllere göre dağılımına baktığınızda, ilk sırayı 86 bin bağımsız bölümle İstanbul alıyor. İstanbul'u 45 bin bağımsız bölümle İzmir ve 35 bin bağımsız bölümle Ankara takip ediyor. İnşasına başlanan yapılara baktığınızda da 651 bin yapının inşası devam ediyor. Bu talebe göre, tutacağımız istatistik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.