Kurum: Kentsel dönüşümde yatay mimariyi esas alacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Menteşe 2. Etap TOKİ anahtar teslim törenine katıldı.

Menteşe sokaklarını süsleyen geleneksel Türk evlerinin aile yapısını korumayı, mahremiyeti, saygıyı, tevazuyu ve mahalle kültürünü hatırlattığını belirten Kurum, TOKİ'nin de buradan aldığı ilhamla ikinci etabı bitirdiğini anlattı.

67 İLİ KAPSAYAN PROJENİN STARTI VERİLDİ

Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedeflerinin olduğunu dile getiren Kurum, "İnşallah 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu projeyi yürüteceğiz. İlk etapta 67 ilimizi kapsayan projenin startını verdik. Amacımız yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye sloganı ile çıktığımız yolda bizim özümüzü, kültürümüzü, tarihimizi yansıtan projeleri tüm şehirlerimize yapmak." diye konuştu.

"YATAY MİMARİ ESAS ALINACAK"

Tüm şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Tüm şehirlerimizde atık su arıtma tesislerinden düzenli depolama tesislerine kadar birçok projeyi yaptık. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm şehirlerimizde nüfusumuza yetecek kadar atık su arıtma tesisi yapmak. Her ilimize bir 'millet bahçesi' sözümüz var. Bu kapsamda yapacağımız projelerle kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Artık sadece ilçelerimizde değil ilçelerimizin dışında köylerimize kadar en küçük nüfuslu beldelerimize kadar millet bahçelerini yapıyoruz. Sosyal konutla alakalı projemizi de bütün ilçelerimizde yapmak istiyoruz. Biz daha yaşanabilir şehirler, marka şehirler olsun ve vatandaşımızın sosyal konut ihtiyacını da yapalım istiyoruz. Sosyal konut projelerinde yatay mimariyi esas alıyoruz. Hem aileyi hem mahalleyi koruyan inşaatlar inşa edeceğiz. 50 bin sosyal konut kapsamında Muğla'ya da 455 konut inşaatını yapıyoruz. Bu konutların da taksitleri 455 lira. Tüm alt gelir gurubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar sosyal konut projemiz devam edecek." dedi.