Kurum: Salda Gölü hep güzel kalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Kurum, Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

SALDA'NIN İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Kurum, "Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN YOK

Ayrıca Kurum, "Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak." diye konuştu.

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500- 600 METRELİK BANTTA YAPILAŞMA OLMAYACAK

Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz." dedi.

AYDER VE UZUNGÖL'DEKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Kurum sadece Salda Gölü'nün değil aynı zamanda Ayder Yaylası ve Uzungölü de koruyacaklarını belirterek, "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız. Ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları ilk önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşlarımıza sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

(Ayder Yaylası)

(Uzungöl)