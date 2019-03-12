Kurum: TOKİ'ye başvurular 70 bini aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'den 206 kuruluşun katıldığı "Geleceği Etkilemek" ana temasıyla Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilen MIPIM 2019 Fuarı'nın açılışına katıldı.

Açılışın ardından konuşan Kurum, takvimler değişse de şehir merkezlerinde yaşarken gayrimenkul sektörünün önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğini, o yıllara gelindiğinde de akıllı şehir uygulamalarının öne çıkacağını ifade etti.

36 ÜLKEYE YATIRIM

Türk müteahhitliği ile her zaman övündüklerinin altını çizen Kurum, "Türk müteahhitliğine baktığınızda Çin'den sonra ikinci sırayız. Yurt dışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar bildiğim kadarıyla 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972'den bugüne kadar da 367 milyar dolar yurt dışında yatırımımız oldu. Bu şu anlamda önemli, ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurt dışında temsil edebilir hale geldi ve orada proje çizebilir hale geldi. Ülkemizdeki inşaat sektörün de yurt dışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurt dışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, sizin mimarlarınızın, mühendislerin yurt dışında faaliyetlerde bulunması çok önem arz ediyor. Bu anlamda inşallah doğrudan baktığınızda 250-300 sektörü ilgilendiren inşaat sektörümüzü 2019'un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere geleceğini ümit ediyoruz, tahmin ediyoruz, bekliyoruz." dedi.

Kurum, Türkiye'de inşaat sektörünün, 6 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade etti. İki ay önce Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'de şehirlerin geleceğiyle ilgili birçok karar açıkladıklarını anımsatan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde eylem planlarını hazırladıklarını ve ilk 100 günlük eylem planı çerçevesinde çok önemsedikleri mekansal strateji planını üniversiteyle yürüttüklerini dile getirdi.

Söz konusu planın içinde turizm, tarih, kültür, sanayi ve tarım alanının olacağını aktaran Kurum, bunları yaparken de yeşil alan miktarını artırmak üzere çalıştıklarını anlattı.

İKİ HAFTA SONRA TEMEL ATILACAK

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından riskli olduğu tespit edilen 9 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, "10 binada tespit yaptık, 8'i riskli çıktı, biri de yıkılan bina ile 9 bina. 100'e yakın bağımsız bölüm var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmaya başladık ve iki hafta sonra da orada temel atacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek, dönüşümdeki kararlılığımız göstermek adına bu proje önemli." diye konuştu. Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu ay içerisinde Ankara Mamak, İstanbul Esenler ve Üsküdar'da temel atma çalışmalarını yapacaklarını ifade etti.

67 İLDE UYGULAMA

TOKİ ile 50 bin konutluk sosyal proje başlattıklarını hatırlatan Kurum, "Proje kapsamında ilk etapta 67 ilimizde uygulamaya çıktık. Hamdolsun dün akşam itibarıyla başvurular 70 bini aştı. 2+1'leri 388 lira taksitle veriyoruz, 20 yıla varan vadeler var ve 2023 yılı hedefleri çerçevesinde 250 bin sosyal konuta da kararlı bir şekilde yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kurum, "Bundan sonraki süreçte de köklü bir imar kanunu hazırlamak üzere nisanda parsel bazındaki imar plan değişikliklerini durduracak, genel ada bazlı projelerin önünü açacak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde artık şehirlerimizin 150 yılını planlayacağız." ifadesini kullandı.

BİR MİLYAR 164 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL SATILDI

Yabancıya mülk edinmeyle alakalı düzenleme yaptıklarını anımsatan Kurum, "Artık fiyatı, Avrupa'yla eş değer ülkelerle aynı seviyeye getirdik. Bugüne kadar da vatandaşlık edinme suretiyle bir milyar 164 milyon liralık gayrimenkul satıldı. Bu da sektörümüz adına önemli bir gelişme. O gayrimenkul satışını iyi yönetebilmek adına da Tapu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile koordine halinde 12 ülkede ofis açıyoruz." dedi.

Kurum, büyükelçilik ve konsolosluk bünyesinde çevre ve şehir ateşelerinin çalışacağını belirterek, buna ilişkin kadroyu aldıklarını, imza sürecinin de tamamlanmasıyla 20 ülkede vatandaşa ve sektöre destek olmak maksadıyla çalışacaklarını dile getirdi. Kurum, konuşmaların ardından fuara katılan kuruluşların stantlarını gezdi.