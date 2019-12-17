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Kurusıkı silahlar için yeni düzenleme

5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İHA | 17.12.2019 - 15:34..
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Kurusıkı silahlar için yönetmelikte yapılan değişikliklerle kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm süreç, PATBİS yazılımının devreye girmesini müteakip anlık olarak takip edilecek.

Yönetmelikteki değişiklikle, usulsüz üretim, satış ve kaçakçılığın engellenmesi sağlanacak. Üretim esaslarında yapılan değişikliklerle bahse konu kurusıkı silahların gerçek silahlara dönüşümünün engellenmesi amaçlanıyor. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler şu şekilde:

Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu ve gövdesi önemli bir hasar vermeksizin ayrılamaz ve değişikliğe uğratılamaz yapıda üretilecek. Şarjör yatağının daha sonradan genişletilmesinin engellenmesi amacıyla dolu olarak üretilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılımı devam eden Patbis projesinin eklenebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Sistemi tanımının eklenecek. Durumu uygun olmayanlar için kurusıkı silah edinimini baştan engelleyebilmek amacıyla satışların, kolluk birimince düzenlenecek satın alma belgesi ile yapılması sağlanacak.

Satın alma belgesi olmayanlara satış yapanların bayilik belgesi iptal olacak
Satın alma belgesi olmayanlara satış yapanların bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilecek. Üretici ve bayilerin ihraç ettikleri kurusıkı silahların gümrük beyannamelerinde yanlış beyanda bulunduklarının tespiti halinde bayi ve üreticilerin 2 yıl süre ile izin belgeleri iptal edilecek ve tekrarında cezanın iki katı şeklinde uygulanacak.

Patbis ile birlikte kurusıkı tabancaların bildirimi aynı gün olacak

Üretim ve satışı yapılan kurusıkı silahların daha önce bir ay olan bildirim süresinin Patbis’in devreye girmesiyle aynı gün girilmesinin zorunlu olacak. Şahıslar tarafından satın alınan kurusıkı silahlara ait 2 aylık bildirim süresi 1 ay olarak düzenlenecek.

MÜLTECİ, SIĞINMACI VE TURİSTLERE SİLAH SATILMAYACAK

Mülteci, sığınmacı ve koruma statüsünde olanlara ve turistlere satış yapılmayacak. Üretici ve bayilerin yaptığı kurusıkı silah nakillerinde Patbis’ten alınacak nakil belgesi kullanılacak. Üretilecek kurusıkı silahlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen seri numarası formatının kullanılması ağlanacak.

Üretimi yapılacak ve Kriminal incelemesi yapılan silahların bir adedinin Kriminal birimlerince muhafazasının çok fazla yer kaplaması nedeniyle yivsiz av tüfeklerinde olduğu gibi üretici tarafından muhafaza edilecek. Şahıslar arasında yapılacak devirlerin kolluk huzurunda yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAY VERECEK

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ait daha önce A4 formatında olan bildirim belgesi bildirim kartı şeklinde yenilenecek.
Yönetmelik değişikliği ile ilgili uygulama talimatı yazılarak taşra birimlerine gönderilecek.

Kurusıkı silah sahiplerine düzenlenecek olan bildirim kartının basımı ve dağıtımının tamamlanmasını müteakip İçişleri Bakanın onayı alınarak belirlenen ücret karşılığında sahiplerine verilmesi planlanacak.

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