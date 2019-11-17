Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Dipsiz Göl, define kazısında tahrip edildi.
ESKİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ÇOK UZAKTA
Konuyla ilgili soruşturma başlatılsa da gölün artık eski görüntüsünden eser yok...
ARŞİVDEN GÖRÜNTÜLER
Dipsiz Göl'ün define aramadan önceki görüntüleri bulundu. Arşivden elde edilen görüntüler, Dipsiz Göl'ün son geldiği acı durumu ortaya koydu.
Gümüşhane'nin 12 bin yıllık Dipsiz Gölü artık yok VİDEO
ORTADA ÇİRKİN BİR GÖRÜNTÜ VAR
Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün eski haline getirildiğini savunsa da ortada hala büyük bir çirkin görüntü var.
(Dipsiz Göl'ün eski hali)
Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün skandalıyla ilgili soruşturma- HABERİ