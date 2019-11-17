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Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Gümüşhane'de define bulma hayaliyle önce suyu boşaltılıp ardından da kurutulan Dipsiz Göl'den geriye sadece arşiv görüntüleri kaldı.

Haber Merkezi | 17.11.2019 - 11:03..
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Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Dipsiz Göl, define kazısında tahrip edildi.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ÇOK UZAKTA

Konuyla ilgili soruşturma başlatılsa da gölün artık eski görüntüsünden eser yok...

ARŞİVDEN GÖRÜNTÜLER

Dipsiz Göl'ün define aramadan önceki görüntüleri bulundu. Arşivden elde edilen görüntüler, Dipsiz Göl'ün son geldiği acı durumu ortaya koydu.

Gümüşhane'nin 12 bin yıllık Dipsiz Gölü artık yok VİDEO

ORTADA ÇİRKİN BİR GÖRÜNTÜ VAR

Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün eski haline getirildiğini savunsa da ortada hala büyük bir çirkin görüntü var.

Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

(Dipsiz Göl'ün eski hali)

Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün skandalıyla ilgili soruşturma- HABERİ

Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

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