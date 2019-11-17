Kurutulan Dipsiz Göl'den geriye kalan arşiv görüntüleri

Gümüşhane'de define bulma hayaliyle önce suyu boşaltılıp ardından da kurutulan Dipsiz Göl'den geriye sadece arşiv görüntüleri kaldı.

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Yerli otomobil için deneyimli yönetici

Yerli otomobili yapacak olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), birçok projede yöneticilik yapmış Sergio Rocha'yı Üst Düzey Yönetici olarak bünyesine kattı.