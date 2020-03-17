Kurye kılığına girip eşini vuran sanığın cezası bozuldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Zafer Tatlısert, 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosiklet ile geldi.

KURYE KILIĞINA GİRİP EŞİNİ VURDU

Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi. Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti.

2 KİŞİ YARALANDI

4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

KISKANDIĞI İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini çok sevdiği için kıskandığını, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledikten sonra tutuklandı.

21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Zafer Tatlısert, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 18 yıla, haksız tahrik indirimiyle de 13 yıl 6 aya düşürüldü.

Abdülkerim Ü.'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası da aynı gerekçeler ile 8 yıl 3 aya çevrildi.

YÜZ YÜZE İFADE VERMEDİĞİ İÇİN 1'İNCİ CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen kararı bozdu.

Bölge mahkemesi, kararı bozma gerekçesinde, ilk ve son savunmaların SEGBİS sisteminden alınmasının sanığın kabulüne bağlı olduğunu anlatarak, Zafer Tatlısert'in duruşmalarda ve verdiği dilekçeler ile SEGBİS aracılığıyla ifade vermek istemediğini bildirdiğini, olumsuz bir tutum içerisinde olduğuna dair bir tespit bulunmadığı halde, mahkemenin yüz yüze ifade talebini reddetmesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

SANIK VE MAĞDUR ARASINDA MESAFE TESPİT EDİLEMEDİ

Abdülkerim Ü.'nün yaralanmasıyla ilgili verilen cezanın bozma gerekçesi olarak da, olay yerinde manken kullanılarak, tanık Yasemin Y.'nin de dinleneceği bir keşif ile sanık ve mağdur arasındaki mesafenin tespit edilmemiş olması gösterildi.

SANIK YENİDEN YARGILANACAK

Öte yandan, Saliha Gizem Tatlısert'in saldırı olayının ardından boşandığı tutuklu Zafer Tatlısert'in yeniden yargılanacağı belirtildi.