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Kuryenin gitmesini bekleyip yemekleri çaldı

Adana'da, bir kişinin, fast food zincirinde çalışan kuryenin motosikletinden sipariş yemekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 12.07.2019 - 09:39..
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KURYE

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki fast food firmasının kuryesi, sipariş teslim etmek için motosikletini park etti.

KURYENİN GİTMESİNİ BEKLEDİ

Kuryenin motosikleti bırakıp gitmesini bekleyen hafif ticari araçtaki bir kişi, soğukkanlı hareketlerle araçtan inip kutudaki sipariş yemekleri sepetten çaldı.

Hırsız, tekrar araca bindikten sonra sürücünün ilerlemesiyle uzaklaştı. Geri döndüğünde siparişlerin kutuda olmadığını gören kurye, büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuryenin motosikletinden sipariş yemeklerini çaldı

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