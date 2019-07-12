Kendi paralarını yola saçıp, 40 bin dolar çaldılar

1 Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı Dün gece itibarıyla mikro blog sitesi Twitter'da birçok bölgede erişim sorunları rapor edildi.

2 Ndiaye: Fenerbahçe'den teklif aldım Eski Galatasaraylı Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ndiaye'yi de transfer etmek istiyor. Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe gidebileceğim takımlardan biri, düşünüyorum" dedi.

3 Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta yeni sevgilisi Emir Uyar'la objektiflere yansımıştı.

4 Kuryenin gitmesini bekleyip yemekleri çaldı Adana'da, bir kişinin, fast food zincirinde çalışan kuryenin motosikletinden sipariş yemekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

5 Şanlıurfa'da trafo patladı Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da, bazı trafolar aşırı yüklenme nedeniyle zarar görmeye başladı.

6 Kediyi kurtarmak için duvarı kırınca otel sahibi kızdı Silivri’de bir otelin su borusuna sıkışan kediyi kurtarmak için 5 santimetrelik alçı duvarı kırarak kediye ulaşan itfaiye ekiplerine otelin sahibi olduğunu söyleyen bir kadın, tepki gösterdi.