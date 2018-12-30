Kuş Cenneti’nde ördek katliamı

6 Aralık’ta meydana gelen olay, bugün bir cep telefonu görüntüsü ile sosyal medyada yayıldı.

30 ÖRDEK

Avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, avcılar tarafından yaklaşık 30 yeşilbaşlı ördek vuruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin devriyesi sırasında, kaçak avlanan avcılar fark edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Görevlileri fark eden avcılar, vurdukları ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, avcıların vurduğu ördekleri toplayarak araçlarının üzerine koydu. O anlar bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.