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Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla kuş nöbetine giden şahıs kardeşinin tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

DHA | 15.09.2019 - 23:59..
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Antalya'da bugün saat 17.30 sıralarında Serik’e bağlı Çakallık Mahallesi’nde kaza kurşunu kan aldı.

Çiftçilik yapan M.Y. (55), kardeşi Osman Y. ile arazilerindeki kuşları uzaklaştırmak için nöbete gitti. M.Y.’nin yanında getirdiği av tüfeğini iddiaya göre tarlanın kenarındaki çite dayadı. Ancak, yere düşerek ateş alan tüfekten çıkan saçmalar kardeşi Osman Y.’nin ensesine isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI


Kardeşinin yere yığıldığını gören M.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Osman Y. ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Osman K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanenin morguna konulan Osman Y.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. M.Y. ise savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

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